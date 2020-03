Schopfheim Der Musikverein floriert wieder

Das Vorstands-Trio Susanne Greiner, Martin Sprich und Peter Grass war sichtlich erfreut, dass der Verein in dem rund 600 Einwohner zählenden Teilort wieder „floriert“.

Die Anwesenheit des Ortsvorstehers Wilhelm Tholen, des Gesangvereinsvorsitzenden Bernd Strittmatter und weiterer Chorsänger darf als Zeichen der Zusammengehörigkeit aller Vereine im Dorf gewertet werden.

Rückblick

Vorsitzende Susanne Greiner stellte in ihrem Rückblick fest, dass es galt, neben den vielen Jubiläumsterminen an Geburtstagen und Hochzeitstagen auch Konzerte in Gottesdiensten, zu Benefiz-Veranstaltungen, am Herbstfest, am Bezirksmusikfest und an Weihnachten wahrzunehmen. Aber auch an Terminen des Alemannischen Musikverbandes in Schlächtenhaus-Hofen und beim Bund Deutscher Blasmusik in Staufen waren Delegationen des Musikvereins vertreten.

Nachwuchsarbeit

Als Besonderheit, um den musikalischen Nachwuchs über die Musikschule Mittleres Wiesental zu fördern, haben Kinder und Jugendliche aus Raitbach die Kurse in Trompetenspiel bei Ingo Ganter in Maulburg, in Geige bei Ursula Müller in Steinen, bei Peter Müller in Schlagzeug in Maulburg und bei Andreas Berg mit Gitarre in der Schopfheimer Kulturfabrik besucht.

Diese Aktion geht aber auch im Herbst weiter, wobei der Musikverein die Hälfte der Unterrichtskosten übernimmt. Geplant sind wieder Kurse mit Schlagzeug, Tasten-, Streich-- und Zupfinstumenten, aber auch mit Blechblas- und Holzblas-Instrumenten. Anmeldungen sind bei Susanne Greiner (Tel. 07622 / 63130) oder per E-Mail: susibuehler@web.de) mit dem Stichwort „Instrumenten-Karussell“ erwünscht.

Finanzen

Dass die Kasse durch Angelika Sprich tadellos geführt wurde, bestätigte die Kassenprüfung.

Das Vorstands-Trio berichtete ferner von der Renovierung des Musikhauses, was nach jahrzehntelanger Benutzung notwendig wurde. Neue Schränke für die Noten und Instrumente wurden angeschafft. Der Musikverein besitzt immerhin 800 vollständige Partituren. Der Verein zählt 127 Mitglieder, von denen knapp 20 Aktiv-Mitglieder inklusive der Zöglingen sind. 40 Proben konnten abgehalten werden.

Ausblick

Im neuen Jahr wird der Musikverein an folgenden Termien auftreten: Raitbacher Markt im April, Mitgestaltung des Gottesdienstes an Christi Himmelfahrt, Platzkonzert im Eckwald im Mai, Kinderferienprogramm, Apfelaktion für Raitbacher Familien, Volkstrauertag, Weihnachtsmarkt in Raitbach, beim Weihnachtsspiel auf dem Sutterhof in Raitbach und an Heiligabend Mitgestaltung des Gottesdienstes in der Raitbacher Halle.

Ortsvorsteher Wilhelm Tholen lobte die hervorragende Arbeit des Musikvereins. Es gab zum Schluss noch Dankpräsente für Personen, die das Wiesengelände regelmäßig mähten und auch die Heizung reparierten.