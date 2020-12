Schopfheim „Der stärkste Anstieg seit Beginn“

Kontrollen

In diesem Zusammenhang kündigte Dirk Harscher an, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei die Einhaltung der Corona-Regelungen auch über die Feiertage im Auge behalten werde. „Wir kontrollieren – auch nach regulärem Dienstschluss“, so der Bürgermeister. Es könne somit durchaus sein, dass der Vollzugsdienst an der Haustür klingelt – auch nach 17 Uhr.

Das war schon in den zurückliegenden Tagen der Fall. Mit durchaus zufriedenstellendem Ergebnis: So stellten die Ordnungshüter bei der Kontrolle von 33 Haushalten in Bezug auf die Einhaltung der Quarantäne-Anordnung nicht einen einzigen Verstoß fest.

Wer die Quarantäne missachtet, riskiert eine hohe Geldbuße. Die kann sich für Infizierte auf 150 bis 3000 Euro belaufen, für Kontaktpersonen auf 100 bis 1500 Euro.

Wenig Grund zur Klage gibt es bislang ebenfalls, was das Verhalten in der Öffentlichkeit (Maskenpflicht, Abstand, Ansammlungen) angeht. „Uns sind bis jetzt keine nennenswerten Verstöße bekannt“, erklärte Fachbereichsleiter Jürgen Sänger.

Seit gestern sind die Grundschulen und Kindergärten in der Stadt geschlossen. Eine Notbetreuung sei gewährleistet, obwohl die exakten Vorgaben des Landes erst sehr kurzfristig im Rathaus eingetrudelt seien, so Sänger. Die Stadt habe an alle Eltern bereits Fragebögen verschickt, um den Bedarf zu ermitteln. Anspruch auf Notbetreuung hätten – im Unterschied zum ersten Lockdown – jetzt auch Familien, wenn beide Elternteile im Homeoffice arbeiten.

Aufgrund einer Anordnung des Landes bleibt nach Sängers Worten die Stadtbibliothek ab dem heutigen Donnerstag geschlossen.

Unterdessen macht sich Bürgermeister Dirk Harscher „große Sorgen“ um den heimischen Einzelhandel, der „in den wichtigsten 14 Tagen des Jahres“, die Türen schließen muss. Er hoffe nur, dass infolgedessen nicht noch mehr Kunden in den Online-Handel abwandern.

Videbotschaft

Er selbst will in diesen Corona-Zeiten den Bürgern die traditionellen Grüße zu Weihnachten und Neujahr in einer kurzen Videobotschaft übermitteln, die ab 23. Dezember auf der Homepage der Stadt (www.schopfheim.de) zu finden ist.