Schopfheim „Der Start war etwas holprig“

Spätestens nach dem Bremt-Debakel sei ihm klar geworden, „dass etwas passieren“ muss, so der Leiter des Fachbereichs Bau und Technik.

Das „angespannte Verhältnis“ zwischen Gemeinderat und Verwaltung bereitet ihm Sorge, deshalb will er nach eigenen Worten versuchen, die Kommunikation zwischen beiden Seiten zu fördern und die Fraktionen bei allfälligen Planungen von Anfang an mitzunehmen und sie keinesfalls mehr „vor vollendete Tatsachen“ zu stellen.

Er nimmt sich das Verhältnis zwischen Kreistag und Landratsamt zum Vorbild, wo er bis zu seinem Wechsel in verantwortlicher Funktion tätig war. „Gemeinderat und Verwaltung sollten an einem Strang ziehen“, so seine Vorstellung.

Besser agieren als reagieren

Der Beigeordnete strebt zudem ein neues Rollenverständnis der Stadt bei grundlegenden Planungen an: „Wir sollten mehr agieren, statt immer nur auf einzelne konkrete Anfragen zu reagieren“, erklärt er. Große Hoffnungens setzt er in diesem Zusammenhang auf den neuen Stadtplaner Thomas Schmitz, der die Mannschaft seines Fachbereichs seit verstärkt. .

Mit dessen könne die Stadt endlich ihre „Hausaufgaben“ machen und beispielsweise die vielen veralteten Bebauungspläne auf einen aktuellen Stand bringen. In diesem Zusammenhang sei dann auch die Generalüberplanung des Gebiets zwischen dem Kreisel in Gündenhausen und demjenigen beim Friedhof an der Reihe. „Da herrscht relativ großer Druck“, so Mutter.

Noch vor dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK), das ebenfalls auf der Aufgabenliste steht, rangiere zudem die endgültige Umgestaltung der Innenstadt, Maßnahmen gegen den Verkehrslärm und natürlich der Hochwasserschutz. Und da sind da auch noch der Campus und das höchst sanierungsbedürftige Freibad.

Um all das unter dem Damoklesschwert knapper Finanzmittel zu bewerkstelligen, bedarf es in den Augen des Beigeordneten mehr denn je des „Einklangs“ von Gemeinderat und Verwaltung. „Wichtig ist, dass wir Vertrauen bilden“, so Mutter.

"Aus Fehlern lernen"

Trotz des stürmischen Starts – die Erfahrungen der ersten 100 Tage in Schopfheim will er nicht mehr missen: „Man kann ja aus Fehlern lernen“. Er habe die neue Herausforderung ja bewusst gesucht.

Schon im Landratsamt habe er zuvor seine „Komfortzone“ im Baurechtsamt verlassen und sei ins „operative Geschäft“als Projektleiter umgestiegen. „Das war schon ein Gewinn“, blickt Mutter zurück und fügt mit Blick auf seine neue Rolle in der Markgrafenstadt hinzu: „Das ist eine tolle Aufgabe und Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn“.

Dass er in Zukunft in seinem Amt noch so manch harte Nuss zu knacken haben wird, ist dem stellvertretenden Bürgermeister durchaus bewusst.

In einer Fortbildung mit dem Titel „Herausforderung für Beigeordnete“ hat ihm eine Kollegin schon mal vorgewarnt. „Es dauert mindestens zwei Jahre“, meinte sie, „bis man in der Materie drin ist“. Das nimmt Eddi Mutter gelassen zur Kenntnis – das nötige Stehvermögen kann er im Büro ja täglich trainieren.