Schopfheim: Der Wald als „ökologisches Sparkonto“

Kulturen und Bestandspflege

Um diese ökologische Sparkasse zu erhalten, sind auch im kommenden Jahr etliche Maßnahmen im Stadtwald geplant: 42 550 Bäume sollen gepflanzt werden, darunter vor allem Eichen (15 000 Stück) und Douglasien (3800); über die Hälfte davon im Revier Gersbach. Kultursicherung soll auf 41 Hektar betrieben werden, Jungbestandpflege auf etwa 25 Hektar. 285 000 Euro sind als Investition in die Jungbestände eingeplant. „Unsere Enkel und Urenkel werden es uns danken“, betonte Schirmer, denn: Auswahl der neuen Bäume und übrige Maßnahmen folgen der großformatigen Idee des „Waldumbaus“ im Zuge der Klimaanpassung: In den Wäldern sollen künftig vor allem solche Bäume wachsen, die mit zunehmender Trockenheit gut klarkommen.

Waldwege und Schutz

„Der Stadtwald Schopfheim wird intensiv zu Erholungszwecken genutzt“, heißt es im Nutzungs- und Bewirtschaftungsplan der Forstbehörde; aktuell erfülle der Stadtwald diese Aufgabe für die Bürger auf 63 Prozent seiner Fläche.

Wichtig dafür wiederum ist die Wegeunterhaltung. Im kommenden Jahr nimmt das Forstamt dafür 91 000 Euro in die Hand. Das ist etwas mehr als üblich – einfach, weil die Gelegenheit auf dem Dinkelberg gerade so günstig ist, wie Schirmer erläuterte: Bei den Bauarbeiten für den neuen Hochbehälter in Wiechs falle gutes Erd-/Wegebaumaterial an. „Es wäre ein Jammer, wenn wird da nicht zugreifen würden“. Wichtig seien gute Wege auch für die Waldbrandprophylaxe, damit die Feuerwehrfahrzeuge im Notfall gut vor Ort kommen.

Heidi Malnati (CDU) wusste von Klagen darüber zu berichten, dass die Waldwege durch die schweren Maschinen leiden, die bei der Holzernte im Einsatz sind. „Niemand ist in der Lage, die schweren Stämme auf den eigene Schultern aus dem Wald zu tragen“, verwies Schirmer auf die Notwendigkeit der Maschinen. Man bemühe sich durchaus um schonendes Vorgehen – und nach der Ernte müsse man die Wege wieder richten, räumte er ein: „Das ist eine Daueraufgabe.“

Geplant ist ferner eine Bodenschutzkalkung mit Helikopter auf 520 Hektar.

Personal und Ergebnis

Insgesamt sieht der Nutzungs- und Bewirtschaftungsplan für 2024 einen Verlust von 10 600 Euro vor, bei Einnahmen von 1,467 Mio. und Ausgaben von 1,474 Mio Euro. Ob das tatsächlich hinkommt, ist ungewiss. Bei der Kalkulation ist unter anderem der Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 100 000 Euro berücksichtigt. „Aufgrund der geringen baulichen Entwicklung wird die Veräußerung nicht einfach werden“, heißt es dazu allerdings.

Bahn frei für Mountainbikes?

Die Idee eines Mountainbike-Trails brachte Stadträtin Marianne Merschhemke (Grüne) aufs Tapet – „vielleicht ein Thema für das neue Jupa“. Die Mountainbiker seien ohnehin im Wald unterwegs, nicht immer zur Freude von Wanderern und anderen Radfahrern. Besser sei da doch, einen Trail offiziell auszuweisen und das Geschehen in geordnete Bahnen zu überführen. Damit rannte sie bei der Verwaltung offene Türen ein. Just in diese Moment gebe es Ansätze, einen legalen Trail auszuweisen, erläuterte Thomas Spohn. Die Stadt wolle alle Beteiligten an einen Tisch holen, „sodass wir hoffentlich bald einen ersten Trail auf den Weg bringen können.“ Unter Umständen könne das Netz dann Schritt für Schritt erweitert werden.