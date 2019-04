Schopfheim Der Wanderer im weiten Feld

Sie wolle sich nicht so sehr auf die Romane und Balladen konzentrieren, hatte Bettina Bethlen zu Beginn erläutert, sondern auf den kaum bekannten Reiseschriftsteller und Kriegsberichterstatter. Unterlegt mit Lichtbildern, die Enkel Thomas passend auf die Leinwand zauberte, ging Bettina Bethlen auf die Kindheit und Jugend des Apothekersohns hugenottischer Abstammung ein, der am 30. Dezember 1819 in Neuruppin auf die Welt kam – der Ort gilt heute als die Fontanestadt.

Schon früh las Fontane, der spätere Journalist, mit Eifer die Zeitungen, war neugierig auf das Tagesgeschehen. Gegen öffentliche Schulen hegte Fontane, der das Neuruppiner Gymnasium besuchte, indes eine Abneigung - er fühlte sich schlecht gerüstet für das Leben.

Eifriger Zeitungsleser mit Abneigung gegen die Schule

Bettina Bethlen schilderte den Werdegang des jungen Mannes, der nach dem darauf folgenden Besuch der Berliner Gewerbeschule in einer Apotheke ausgebildet wurde - und die Zeit der mechanisch erscheinenden Laborarbeiten zur Beschäftigung mit Literatur nutzte.

Das literarische Debüt Fontanes fiel mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. 1840 als König von Preußen zusammen - Forderungen der Bürger nach politischer Mitsprache in der folgenden Zeit und die allgemeine England-Bewunderung ließen auch das politische Leben Fontanes erwachen. Julia Bettina-Junge trug dazu das Gedicht „Shakespeare’s Strumpf“ vor, in den Händen zwei wollene Socken.

Eindrücklich berichtete Bettina Bethlen von Fontanes ständiger Geldnot, die ihn zwang, in Apotheken zu arbeiten oder Stellungen bei ungeliebten, weil reaktionären Arbeitgebern anzunehmen, etwa beim literarischen Kabinett des preußischen Innenministeriums. Fontane hatte sich 1848 auf die Seite der Barrikadenkämpfer, der Revolutionäre, gestellt. Er schätzte die Tätigkeit als Einnahmequelle, musste er doch in seiner 48-jährigen Ehe Frau und sieben Kinder versorgen, doch es widerte ihn auch an, denn Pressegängelei - die Funktion des literarischen Kabinetts - wollte er gar nicht betreiben.

Bettina Bethlen skizzierte die England-Aufenthalte Fontanes und schilderte seine Erschütterung über ein Zugunglück in Schottland, das ebenfalls Ziel seiner Reisen war. „Jenseit des Tweed“ sei sein persönlichstes Buch, so Bettina Bethlen.

Die historischen Landschaften der Mark und Preußens habe Fontane als erster derart beschrieben, die Geschichte Preußens widergespiegelt und die des märkischen Sandes erzählt. „Der Wanderer Fontane durchwanderte die Mark und fand ein weites Feld“, so Bettina Bethlen nicht ohne Ironie.

Gertrud Hauser, die unter den Zuhörern weilte, berichtete dazu vom Pfarrhaus im brandenburgischen Gröben, in dem Fontane einmal übernachtet hatte und dessen gutes Essen er lobte. Dieses Pfarrhaus hatte sie als Kirchenälteste der evangelischen Kirchengemeinde Maulburg in den 80er Jahren noch vor dem Mauerfall besucht - das Kirchenbuch, in dem Fontane einst blätterte, gilt als das älteste der Mark Brandenburg.

Von Maulburg ins Pfarrhaus nach Gröben gereist

Bettina Bethlen berichtete weiter vom Leben Fontanes als langjähriger Rezensent von Theatervorstellungen.

Die Erfahrungen Fontanes im deutsch-französischen Krieg beleuchtete die Referentin ebenfalls - der Schriftsteller hegte, obgleich Kriegsgefangener, zum Ärger preußischer Zeitgenossen Sympathien für das Nachbarvolk. 1898 starb Fontane, der schließlich als selbstständiger Schriftsteller etwas mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hatte als in seinem früheren Leben.

Julia Bethlen-Junge trug die Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ vor - der exquisite Abschluss eines Nachmittags, der mit regen Diskussionen endete und - selbsterklärend - mit köstlichen Birnen(!)-Muffins zum Kaffee, die Bettina Bethlen für die Zuhörer in Schärers Au selbst gebacken hatte.