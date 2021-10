Schopfheim Deutlich weniger Obdachlose

Aktuell seien 20 Personen ordnungsrechtlich im Dammweg (neun) und elf in drei anderen Wohnungen im Stadtgebiet untergebracht, darunter sechs Frauen, sagte Stefan Heinz und wies schließlich auf die coronabedingten „besonderen Herausforderungen“ des Jahres 2021 hin, in dem man den Bewohnern Masken und hygienische Artikel, Desinfektionsmittel und Handschuhe zur Verfügung stellen musste. Zwei Quarantänen galt es zudem zu meistern.

Corona, so Heinz weiter, habe man gemeinsam gut überstanden. Lediglich die bauliche Situation im Dammweg 8b (Schimmelpilzbefall) und deren dringende Sanierung bleibe eine Herausforderung.

Das Fazit der Betreuer: „In Schopfheim ist die Zahl der ordnungsrechtlich untergebrachten Haushalte in den drei zurückliegenden Jahren stark gesunken – von 45 auf 20.“

Die rückläufigen Zahlen seien nicht zuletzt ein Resultat von Prävention und Beratung, betonte der AGJ-Vertreter, dem Ausschussmitglieder wie Hildegard Pfeifer-Zäh eine „sehr gute und effektive Arbeit“ attestierte.

Auch Bürgermeister Dirk Harscher teilte diese Auffassung. Er lobte vor allem die reibungslose Zusammenarbeit der Verwaltung mit der AGJ-Wohnungslosenhilfe.

Das veranlasste Mark Leimgruber zu der Bemerkung, dass die Zusammenarbeit manchmal etwas zu leise gerate. Er sähe es lieber, wenn die Thematik öfters auf dem Ratstisch lande.

Viel Lob gab es auch für die Seniorenarbeit in der Stadt (wir berichten noch).

Lob von allen Seiten gab es auch für die Arbeit von Dagmar Stettner im Seniorenbüro und für das Engagement von Sabrina Schwierk, die für das EFS-Projekt „Ohne Ballast im Alter“ verantwortlich zeichnet und in Kooperation mit Schopfheim und Steinen „zur Stärkung der Teilhabe älterer Menschen über 60“ so gute Erfahrungen gesammelt hat, dass sie sich gute Aussichten davon verspricht, am Bundesprogramm, an dem Schopfheim als eines von 29 Modellprojekten derzeit teilnimmt, auch in der kommenden Periode ab 1.10.2022 teilnehmen zu können. Anträge auf die Fördersumme von 150000 Euro, von denen die Antragsteller bei einem Zuschuss von 105000 Euro dann noch Eigenmittel in Höhe von 45000 Euro selbst aufbringen müssten, würden auf alle Fälle gestellt und seien wegen der jetzt schon erfolgreichen Teilnahme durchaus positiv zu werten.

Dagmar Stettner stellte ihre Arbeit der letzten Monate vor, über die in den Tageszeitungen ausführlich berichtet wurde. Sie ließ aber auch keinerlei Zweifel daran aufkommen, dass ihr bisheriges 50-Prozent-Debutat an den Machbarkeitsgrenzen angelangt sei. Da dürfte es der Leiterin des Seniorenbüros wie Öl runtergegangen sein, dass Heidi Malnati in ihren Dankesworten „an die Damen“ hinzufügte: „Es hat sich herausgestellt, dass wir mit der Einrichtung dieser Stelle damals ein wirklich gute Entscheidung getroffen haben. Es zeigt sich nun aber auch, dass Dagmar Stettners Stelle mit 50 Prozent klar unterbesetzt ist.“ Zumal Schopfheims Bevölkerung in den nächsten 15 Jahren deutlich älter werden wird, wie Sonja Steiger, die Nachfolgerin der bisherigen Diakonie-Leiterin Karin Racke betonte. „Die Bedarfe werden naturgemäß steigen“, kündigte sie an, lobte aber auch die Stadt, die mit der Einrichtung eines Seniorenbüros einen richtigen und wichtigen Schritt getan habe. Dirk Harscher versprach, die Bemühungen des Büros auch in Zukunft zu unterstützen. Aber er stellte auch fest: „Wir werden alle älter und bleiben dank großer Fortschritte der Medizin auch länger gesund. Aber bei allem Verständnis für die Belange älterer Menschen: Von Null auf Hundert können wir nicht in jedem Fall gehen.“ Die Entwicklung müsse Schritt halten mit den finanziellen Möglichkeiten der Stadt, die – wie alle wissen – ganz sicher nicht auf Rosen gebettet ist.