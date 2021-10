Schopfheim Dialog zwischen Bildern und Objekten

„Ich hatte nicht den Corona-Virus, sondern den Rauchbrand-Virus“, sagt Roloff lächelnd zu ihrer intensiven Arbeitsphase mit hoch schamottiertem Raku-Ton. Spezialisiert hat sie sich auf Schrüh- und Tonnenbrand. In den Rauchbrandgefäßen brennen sich Strukturen ein, was man haptisch spüren kann.

Die Keramikkünstlerin arbeitet nicht an der Töpferscheibe, sondern modelliert frei, baut ihre Vasen, Schalen, Krüge, Kugeln und Figurationen in vielfältigen Formen auf und erreicht den ganz besonderen Glanz nicht durch Glasur, sondern Politur.

Eigentlich ist Frauke Roloff Biologin und als Keramikerin Autodidaktin, aber sie scheint beseelt vom Rauchbrand und fasziniert von neolithischen Formen und offenporiger Keramik. Bei der Behandlung des Tons geht es ihr um ursprüngliche Oberfläche und archaische Strukturen. Die kleinen Figurinen sind dynamisch geformte Bewegungsstudien, haben etwas Engelhaftes oder erinnern an Knospen. Bei anderen Arbeiten schafft eine Milchglasglasur den raffinierten Braunton. Formal auffallend an Roloffs Gefäßformen ist die Asymmetrie, dadurch wirken die Objekte beweglich. Spannend ist dabei, wie diese schiefen Linien harmonieren.

Von der Idee und den Farben her gehen einige Arbeiten geradezu über in Villingers Bildwelten. Die Exponate passen vom Motivischen, der Farbigkeit und den Linienstrukturen gut zusammen und sind auch vom Arbeitsprinzip ähnlich. Auch die Malerin weiß nicht, wenn sie ein Bild beginnt, was entstehen wird. Ulrike Villinger geht spontan und intuitiv daran, stets inspiriert durch die von der Natur vorgegebenen Strukturen.

Bei ihren Bildern ergeben sich Assoziationen von Landschaftlichem. Sie sind abstrakt, aber mit einer gegenständlichen, naturhaften Anmutung. Vielleicht weil die Künstlerin in der Natur wohnt, nimmt sie Natur, vor allem Holz, als etwas Besonderes wahr. Auch Musik spielt in die Bilder mit hinein. Wie eine Melodienlinie hat die zeichnerische Linie auch eine bestimmte Gestalt. Die Kunstlehrerin an der hiesigen Waldorfschule fotografiert viel, macht filigrane Zeichnungen, ist vielfältig kreativ und hat einige Werkphasen in den letzten 15 Jahren durchlebt.

Neben neuen Winterbildern in grauweißen Tönen und Schraffuren in Bleistift, Öl oder Tusche fallen Mosaike und Mobile aus Fundstücken und Naturmaterialien ins Auge, Bildcollagen mit Spielkarten, Schablonenarbeiten, landkartenähnliche oder reliefartige Motive sowie Bildobjekte aus geschnittener Pappe: ein Spiel mit Materialien und Substanzen.

Die beiden Künstlerinnen könnten sich eine Fortsetzung ihrer Atelierschau denken, eventuell mit anderen Künstlern zusammen, auch unter Einbezug des schönen Gartens mit Skulpturen oder in einer anderen Lokalität. Aber sie machen erst mal einen Schritt nach dem andern. „Kunst in Kürnberg“ könnte also zu einem richtigen Label werden.

Weitere Informationen: Bis 7. November, Samstag und Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Kürnberg, Haus 102