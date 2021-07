Schopfheim Diana Heise ist Landesmeisterin in der Sprint-Distanz

Trotz toller Leistungen gab es für die Jungen in Uster keinen Podestplatz. Schon beim Start zeigte sich, dass die Schweizer Jungen körperlich überlegen waren, was sich dann auch im Wettkampf zeigen sollte.

Auch konnten die Schweizer Triathleten fast das ganze letzte Jahr trainieren, als es in Deutschland nicht möglich war. Nicolas Bauman kämpfte in der AK M10-11 bis zum Schluss um jede Sekunde und wurde am Ende Fünfter. In der Klasse M12-13 absolvierten Philipp Bauman und Theo Burger einen sehr guten Wettkampf, mussten aber am Ende den Jungen aus dem Tessin und Wallisellen den Vortritt lassen. Doch Rang sieben für Philipp Bauman und Rang acht für Theo Burger im internationalen Vergleich war schon beachtlich.

Mit drei Startern war die Turnerschaft Langenau beim Mühlacker Triathlon vertreten, wo auch die baden-württembergischen Meisterschaften in der Sprint-Distanz ausgetragen wurden.

Bereits am Samstag fand der Swim & Run der Schüler statt. In der Klasse Schüler B kam Marlon Heise überraschend als erster aus dem Wasser und verteidigte seinen Vorsprung bis ins Ziel. Ihm folgte Robin Heise in der Klasse Schüler A. Er verlor in der Wechselzone Zeit und ging als Siebter auf die Laufstrecke. Mit einem unglaublichen Kraftakt konnte er zwei Meter vor dem Ziel den bis dahin Dritten überholen und sich somit über den verdienten Podestplatz freuen.

Den Abschluss machte Diana Heise auf der Sprintdistanz. Da das Schwimmen in der Enz abgesagt wurde, gab es eine besondere Form der Schwimmdisziplin. Zuerst wurden 200 Meter im Hallenbad geschwommen, dann ein „Landgang“ und anschließend 400 Meter im Freibad. Mit fast 400 Höhenmetern war auch die Radstrecke deftig.

Der abschließende Stadtlauf führte über Brücken, Geh- und Radwege und um gefühlt 100 Ecken.

Am Ende finishte Diana Heise auf Rang acht im Feld der 40 Starterinnen auf der Sprintdistanz. Den Titel der baden-württembergischen Meisterin auf der Sprintdistanz AK 45“ durfte sie mitnehmen.