Schopfheim „Die Auftragsbücher sind voll“

„Wir hatten auch das Glück, dass Holz als Baustoff in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr im Trend lag“, blickt Rolf Kuri zufrieden auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück.

Diese soll jetzt Christian Nolte fortschreiben. Der gebürtige Sauerländer trat 2013 als Zimmerermeister bei der Firma Kuri ein. „Das war ein Glücksfall“, erinnert sich Rolf Kuri. Er habe seinerzeit schon ganz bewusst nach einem möglichen Nachfolger Ausschau gehalten und sei über eine Internetplattform auf den jungen Mann gestoßen.

Für den stand eine Nachfolge seinerzeit aber noch in weiter Ferne. Das habe sich erst vor etwa fünf Jahren abgezeichnet, so der 32-Jährige, der nach seiner Meisterprüfung auch noch die Technikerschule absolvierte und sich in Abendkursen zum Betriebswirt des Handwerks weiterbildete. Er habe im Betrieb immer mehr Verantwortung übernehmen, sich von Anfang an entfalten können und sei so langsam in die Aufgabe hineineingewachsen. „Jetzt hat’s gepasst“, freut sich Christian Nolte.

Der 32-Jährige will am erfolgreichen Profil seines nun eigenen Unternehmens grundsätzlich nichts ändern. „Wir bauen weiter auf unsere Stärke und bieten ökologisch moderne und individuelle Holzklösungen an“, so Nolte. Das gelte für komplette Häuser aber auch für energetische Sanierungen sowie für Holzfassaden und Holzterrassen. „Wir zeigen Holz sehr gerne“, sagt Nolte. Zu den aktuellen Projekten des Unternehmens zählen derzeit die Aufstockung der neuen Kita in Langenau sowie ein Schwarzwaldhaus in Gersbach.

Jenseits des Werkstoffs Holz tritt Christian Nolte – zumindest ein bisschen – auch in die ehrenamtlichen Fußstapfen Rolf Kuris. Der war bekanntlich jahrzehntelang in der Kommunalpolitik aktiv, als Stadtrat und CDU-Vorsitzender, und darüber hinaus für die Zimmererinnung und den Holzbau-Verband Baden im Einsatz. Dieser ernannte ihn ob seiner Verdienste sogar zum Ehrenpräsidenten.

Christian Nolte engagiert sich seit der vergangenen Wahl ebenfalls in der Kommunalpolitik – auf Vorschlag der CDU als sachkundiger Bürger im Bau- und Umweltausschuss der Stadt. Und in seiner Freizeit kickt er – ehrenamtlich natürlich – für den SVS Schopfheim.

Für Rolf und Dorothea Kuri endet mit der Übergabe ein ebenso arbeits- wie abwechslungsreicher Lebensabschnitt. Die beiden 75-Jährigen können sich jetzt voll und ganz um ihre drei Kinder und fünf Enkelkinder kümmern, stehen aber, falls gewünscht, auch ihrem Nachfolger noch mit Rat zu Seite.