Schopfheim Die christliche Überzeugung gab Rückhalt

Kurt Schlinke wurde am 14. November 1931 in der ostpreußischen Kleinstadt Preußen-Holland geboren und wuchs dort als eines von 13 Kindern einer Arbeiterfamilie auf. Nur zu gut erinnert er sich an Flucht und Vertreibung. Diese brachte die Familie Schlinke zuerst nach Schleswig-Holstein, dann im Zuge von Umsiedlungsmaßnahmen ins Wiesental. 1949 bereits und wenige Monate nach Gründung der Bundesrepublik kam man nach Wiechs, erinnert sich Kurt Schlinke. Die Familie hatte stets eine starke Verwurzelung im christlichen Glauben und lebte diese Überzeugung in einer evangelischen Gemeinde in Lörrach. Dort lernte Kurt Schlinke auch seine spätere Ehefrau Hildegard Schulz kennen und lieben. Auch sie war eine Geflüchtete aus Ostpreußen, und sie war mit der Familie in den frühen 1950er Jahren in Sallneck heimisch geworden. 1959 wurde geheiratet.

Kurt Schlinke arbeitete zu diesem Zeitpunkt schon fast ein Jahrzehnt als Färber bei der Schopfheimer Hanfunion. Das junge Ehepaar fand eine Betriebswohnung, lebte später in der Altstadt und dann am Floßkanal. Die damalige Mietwohnung konnten die Schlinkes vom Investor, der die Hanfunion erworben hatte, kaufen, und so kann man immer noch in den eigenen vier Wänden leben. Die Familie war durch vier Töchter ziemlich groß geworden, und so war es gut, dass man in der Wohnung auch einen schönen Hausgarten hatte und diesen nach wie vor nutzen kann, sagt der Jubilar. Er hat mittlerweile sechs Enkel und fünf Urenkel für die Unterstützung im Alltag.