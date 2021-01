Während des zweistündigen Telefondienstes am ersten Samstag seien nochmals sieben Anfragen dazugekommen. In der zweiten Woche habe sich das Geschehen mit acht Anfragen per E-Mail und über die private Telefonnummer wochentags und vier Anfragen bei der Telefon-Hotline am Samstag beruhigt. „Ein Bedarf an Reparaturen ist also durchaus vorhanden“, zieht Delia Kuhnert Bilanz.

Eine Häufung von Anfragen sei zu verzeichnen bei Druckern (schlechte Erfolgsquote; es wird vermutet, dass es eine geplante Obsoleszenz bei bestimmten Modellen gibt), Wanduhren (lassen die Zeit stillstehen...) und Kleinlampen (Schalter und Kabel).