Schopfheim Die ersten 400 Kilometer erstrampelt

Schliengen, Kandern, Eimeldingen, Binzen, Lörrach, Schwörstadt, Steinen und Schopfheim sind bei diesem Event vertreten. „Meiner Meinung sind das etwas zu wenige Gemeinden“, sagte Harscher. Denn es müsse Aufgabe aller sein, auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen, die Menschen, die Bevölkerung zu mobilisieren und zu sensibilisieren, möglichst viele Strecken mit dem Bike zu fahren. „Das macht bei einem Wetter wie heute auf jeden Fall Sinn“, warb Dirk Harscher für den Umstieg aufs zulassungsfreie Zweirad, der auch unter dem Aspekt der Verkehrsberuhigung ein wichtiges und richtiges Zeichen sei.

Delia Kuhnert erinnerte kurz an die Regeln. Einige Radler hatten demonstrativ einen Abstandshalter hinter den Sattel geschnallt, um so deutlich auf die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände zu „Radelnden oder zu Fuß Gehenden“ im öffentlichen Straßenverkehr hinzuweisen.

Und dann ging`s los auf diesen Kurztrip, der den Schopfheimern die ersten rund 400 Kilometer aufs Konto bescherte, was natürlich noch sehr weit entfernt ist von dem, was die Stadt zu erreichen sich vorgenommen hat und was Gegenstand einer Wette von Bürgermeister Dirk Harscher ist: „Ich wette, dass die Schopfheimer es nicht schaffen, von heute an bis zum 23. Juli 45 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.“ Sollte er die Wette verlieren, spendiere er wie schon vor einem Jahr, als 42 000 Kilometer verbucht worden sind, der Stadt einen weiteren Fahrradständer, der noch an einem festzulegenden Ort aufgestellt wird.

Außerdem erinnerte Harscher daran, dass unter den registrierten Teilnehmenden Fokus-Einkaufsgutscheine verlost werden, was nicht nur dafür sorge, „dass das Geld in der Stadt bleibt“, sondern sicherlich zusätzlich Anreize schaffen könnte, mitzumachen. Und zwar auch in den Ferien. Denn Schopfheimer können ihre Kilometer auf dem Rad beispielsweise auch an der Nordsee runterreißen.