Schopfheim Die Fahrnauer wissen: „Uns haut so schnell nüt um“

Auch dass die Bahn nach Hasel fahren soll, haute die Narren nicht um. Dabei stehe wohl jetzt schon fest: „Kei Mensch, ich sags euch, bitte sehr, will vo Fahrnau uff des Wehr...“. Der Düfzelboss lobte dafür das Fahrnauer Dorffest und bedauerte die Schopfheimer, denen es einmal mehr nicht zum Städtlifest gelangt habe. Im Gegensatz zum örtlichen Fußballverein, der in der Grienmatt „e famosi Sportwuche“ organisierte und prompt einen Dämpfer erhielt: „Endlich mol wieder ä Fescht zum Geldverdiene für de Verein noch dem Coronabrei, wäre do nit die Kollege vo de Polizei. Um kurz noch Ölfi – ma hätt könne druf go, sin si jede Dag uf de Kickplatz cho“, klagte der Narr.

Nächster Punkt auf der Liste mit Verbesserungsvorschlägen aus Fahrnau: die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Innenstadt. Keine Kosten scheue man, um die „schönschdi Stadt im Landkreis“ zu bleiben. Es sei zwar schön, die Hauptstraße dann endlich sorgenlos überqueren zu können, aber zu teuer.

Innovative Idee: Kanone gegen Verkehrssünder

Deshalb der „innovative“ Rat: „D Hurlibaus-Kanone losst sich wunderbar uff d Stroße stelle, di würde Verkehrssünder gli mit nem Krabumks verprelle. Oder d Schleuder vo de Bürgerwehr, direkt vor em Marktplatz gäb die was her...“.

Bei den Fahrnauern klingeln die Ohren

Die Vorstadtexperten stellten schließlich den Entschluss, die Fahrnauer Festhalle zur Flüchtlingsunterkunft umzufunktionieren, an den Pranger. „Laut Bürgermeister, do het in Fahrnau so macher gstutzt, wär unsri Festhalle jo eh nit gnutzt.“

Bei solch unqualifizierten Aussagen klingeln bei den Fahrnauern „allarmiert die Ohre“. Dabei stehe außer Frage, dass man Leuten auf der Flucht helfen müsse. Dass man dabei aber auf die günstigste, einfachste, aber keineswegs auf die beste Lösung“ in Fahrnau kam, könne man nicht ohne weiteres akzeptieren. Anders als in Ortsteilen mit Ortschaftsräten kämen aus Fahrnau nach solchen Entscheidungen kaum Klagen, machte Turturro seinem Ärger Luft.