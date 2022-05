Schopfheim „Die Geschichte ist voller Parallelen“

Corona-Zahl vermisst

Einer der Latein-Schüler des neuen Diakons sei kein Geringerer als Johann Peter Hebel gewesen, der „ein Lausbub“ gewesen sein soll, dem man die Flausen mit Schlägen auszutreiben versuchte. So schlecht habe die Lateinschule in Schopfheim nicht gewesen sein können, wie Hebels exzellente Rede auf Latein in Karlsruhe gezeigt habe, meinte Schubring.

Bei der eigentlichen Vorstellung des Jahrbuches ging Klaus Strütt auf sein eigenes Vorwort ein. Sein Brecht-Zitat „Dumm ist, wer sorglos“ ist, habe er auf die Pandemie gemünzt, aber der Krieg in der Ukraine belege schmerzlich die Gültigkeit des Satzes. Krisen habe es gleichwohl immer gegeben. Strütt zitierte gleich zweimal das Markgräfler Tagblatt mit Berichten, die genau 100 Jahre alt sind. So wurde 1921 nicht nur das Silvester-Feuerwerk behördlich verboten, sondern auch das fasnächtliche Treiben. Auch die verheerende Spanische Grippe dürfe nicht vergessen werden - mit Millionen Toten und ohne Impfstoff. Fazit: Die Geschichte ist voller Parallelen.

Strütt referierte aus dem Harscher-Vorwort die Sanierung des Schulcampus und den Verkauf der Uehlin-Häuser, vermisste aber die Zahl der Corona-Opfer in Schopfheim. Dass diese Angabe fehlt, wundert den Chronisten.

Über 100 Jahre alt ist die Geschichte der Hanf-Union. Co-Autor Reinhard Valenta blickte zurück auf den „Standort-Poker“ bei der Ansiedlung des Unternehmens, bei dem Wehr letztlich das Nachsehen hatte. Um die Investoren zu ködern, sei es um Geld und Grundstücke gegangen, um Strom und einen Eisenbahnanschluss.

Die langjährige Museumsleiterin Ulla K. Schmid blickt in ihrem Beitrag fürs Jahrbuch genau 150 Jahre zurück. Sie ging der Frage nach, welche Bedeutung die Kaiser-Krönung von Wilhelm I. hatte. Fazit: Keine.

Der neue Archivar des Museums, Johann Löwen, recherchierte die Leistungen des Bürgermeisters Franz Heeg, der sich von 1909 bis 1931 immerhin 22 Jahre lang - erfolgreich- um die Belange der Stadt im mittleren Wiesental gekümmert hatte. Wasser und Wärme, Wohnungsbau und Krankenhaus seien seine Themen gewesen, die auch heute noch aktuell seien.

Seitenhieb für die Stadt

Strütt gab der Stadt einen Seitenhieb mit, dass kein Straßenname an diesen erfolgreichen Gestalter erinnere.

Schließlich kamen noch die „Stolpersteine“ zu Ehren, denen Andrea Menne und Ingeborg Teipel als Autorinnen im Jahrbuch nachgingen. Strütt brachte es auf den Punkt: Deportationen jüdischer Bürger blieben nicht im Verborgenen, auch wenn dies später behauptet wurde. Eine „Säule der Hoffnung“, die am Boule-Platz zur Erinnerung an die Opfer der Nazi-Zeit stehe, sei „in einem verheerenden Zustand“, machte Strütt einen letzten Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Stadt. „Der Anblick tut weh.“ Diesmal zückte Harscher Stift und Block und machte sich eine Notiz.