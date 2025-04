Schopfheim: Die Grenzen der Instrumente überwunden

Moderne Stücke bis hin zu Pop

Unterhaltsam war zu hören, wie dieses Blechbläserensemble mit modernen Stücken bis hin zu Pop umgeht: mit einem Konzertmarsch des berühmten Filmkomponisten John Williams aus dem Antikriegsfilm „1941“ oder dem Song „Stardust“ mit sauberem Hornsolo von Yannick Perrotin. Mit einem Horn kann die Schuke-Orgel nicht aufwarten, dafür mit einem Krummhorn, das Christoph Bogon in seiner ausgedehnten Improvisation über das Lied „Korn, das in die Erde“ einsetzte. Es ist schon eine ältere Tradition, dass in der Konzertmitte die Orgel hier solo erklingt. In dieser interessanten Fantasie konnte Bogon die Farben der Register zum Leuchten bringen.

Abwechslungsreich war auch der Rest des Konzerts, populäre Stücke zwischen ruhig und flott, zwischen Filmmusik und Lateinamerikanischem.

Wirkungsvoll mit Orgel verstärkt

Auch wenn man es ihnen nicht ansehe, stecke in ihnen doch das Feuer, so Jürgen Thun zu dem rhythmisch vitalen „Salamanca“. „Gabriellas Song“ hat Querblechein zwar schon länger im Repertoire, spielte es aber dieses Mal in einem anderen Arrangement als bisher, an einigen Stellen wirkungsvoll mit Orgel verstärkt. Was die zehn Bläser und der Perkussionist hier zauberten, machte einfach Spaß, und war bis zum letzten Stück, dem unverwüstlichen Pop-Klassiker „Music“ von John Miles, ein Bläservergnügen.