Schopfheim: Die Kolpingsfamilie bietet Zusammenhalt

Gegründet wurde das Kolpingwerk durch Pfarrer Adolf Kolping im 19. Jahrhundert. Waren es damals ausschließlich junge Männer, so finden heute alleinstehende Menschen jeden Alters in den Kolpingsfamilien eine Heimat. So auch in der Kolpingsfamilie Schopfheim, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. „Das Schöne an der Kolpingsfamilie ist, dass man sich in der Familie trifft und sich auch als Familie fühlt“, sagt Celine Güdemann. Die 32-Jährige ist seit 2022 Vorsitzende der Schopfheimer des Vereins.