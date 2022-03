Schopfheim „Die Kommunikation ist einfacher“

In ihrem durchstrukturierten Vortrag sprach Schmelzer die vier Grundbedürfnisse der ankommenden Flüchtlinge an: Wohnraum und Unterbringung, Ernährung und Geld, medizinische Versorgung und psychosoziale Betreuung sowie Kontakte und Integration. Dabei will der Arbeitskreis als Partner der Gemeinde helfen.

Schmelzer berichtete von einer ersten Großfamilie aus der Ukraine, die - wie auch immer - über Österreich nach Wiechs komme, wo in der leer stehenden Pfarrgemeinde im Hauruckverfahren ein neues Zuhause geschaffen werde.

Für Schmelzer ist klar: „Die große Flüchtlingswelle wird kommen, deshalb ist eine gute Vorbereitung vor Ort vonnöten.“ Sie verwies auf ein Gespräch mit dem Bürgermeister in dieser Woche, worauf eine Infoveranstaltung folgen soll, um die möglichen Hilfen zu lenken. Eine solche Veranstaltung sei wichtig, um neu durchzustarten, wobei auf Bewährtes aufgebaut werden könne.

So habe sich vor 2015 eine Willkommenskultur für Geflüchtete bewährt. Begleitgruppen und medizinische Hilfen seien genauso wichtig wie Kommunikation und Raumplanung.

Für Schmelzer steht fest: „Deutsch müssen sie halt lernen.“

Was ist in Schopfheim 2015 alles auf die Beine gestellt worden: gemeinsames Kochen mit Geflüchteten, therapeutisches Malen mit Kindern, Sport, Nähen und eine Fahrradwerkstatt in Fahrnau. Ähnliches könnte wieder neu belebt werden, stellte Schmelzer in Aussicht. „Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen. Wir sind jetzt zu wenige.“

Ukraine-Flüchtlinge dürfen hier sofort arbeiten

Vor sieben Jahren konnten 300 ehrenamtliche Mitstreiter gewonnen werden. „Es wäre schön, wenn wir jetzt 100 fänden“, so Schmelzer. Über die Ukraine-Flüchtlinge sagte sie, dass diese sofort einen Aufenthaltstitel erhalten und auch gleich arbeiten dürften. Wichtig sei, dass sie bei der Ausländerbehörde registriert seien, damit sie auch finanzielle Leistungen erhalten.

Für die Integration sei eine „Tagesstruktur“ wichtig, so die Expertin. Sie nannte Kita oder Schule für die Kinder, Sprachkurse und Arbeit für die Erwachsenen. Vorhandene Angebote wie Sportvereine oder das Familienzentrum müssten eingebunden werden. „Möglichst bald“ solle ein Infoblatt mit Angeboten für Geflüchtete erstellt werden. Eine tolle Rückmeldung sei das Angebot der Flüchtlinge von 2015, die gefragt hätten: „Was können wir helfen? Mein Mann spricht russisch und könnte dolmetschen.“

Für den Arbeitskreis Integration forderte Michael Straub, dass wieder ein Begegnungsfest organisiert werden müsse. Kurz vor dem Treffen mit der Stadtspitze forderte er außerdem die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Er pflichtete Sabine Schmelzer bei: „Arbeiten ohne Sprache funktioniert nicht.“ Also müsse auch ein Rahmen für die Sprachkurse geschaffen werden.

Aus den Reihen der Sozialdemokraten wurde die Idee entwickelt, die heimischen Firmen, die fast notorisch auf Mitarbeitersuche sind, in die Sprachvermittlung der ukrainischen Gäste einbeziehen. Nicht nur in personell unterbesetzten Bereichen wie Kindergarten oder Pflege könnten neue Arbeitskräfte rekrutiert werden.

Als Ansprechpartner für jede Art von Unterstützung bei der Flüchtlingshilfe bietet sich der AK Integration am Viehmarkt an. Kontakt: www.integration-schopfheim.de

Das Offene Forum des SPD- Ortsvereins will sich bis zum Sommer allmonatlich ein gesellschaftliches Thema aussuchen, das näher beleuchtet wird.