Schopfheim Die Krise als Chance begriffen

Umsatz weiter gesteigert

Die innovative und konsequent auf Umweltschutz ausgelegte Strategie habe sich ausgezahlt, teilte das Unternehmen mit. Faller Packaging konnte seinen Gesamtumsatz 2021 erneut steigern – um circa 3,3 Prozent auf jetzt 147,8 Millionen Euro. „Der Umsatz an unseren deutschen Standorten ist leicht gestiegen“, erklärt Geschäftsführer Daniel Keesman zufrieden. „Unsere internationalen Niederlassungen in Dänemark, Polen und Ungarn können teils starke Umsatzzuwächse verzeichnen.“

Michael Faller, geschäftsführender Gesellschafter von Faller Packaging, ergänzte: „Sehr zufrieden sind wir auch mit unserer 2019 gestarteten Tochtergesellschaft PackEx, die auf die effiziente Faltschachtel-Fertigung in Klein- und Kleinstmengen spezialisiert ist.“

Trotz vieler Unwägbarkeiten bei der Budgetplanung investierte Faller Packaging 2021 in die Weiterentwicklung seiner Standorte. Insgesamt 7,8 Millionen Euro – das entspricht einer Investitionsquote von 5,3 Prozent – flossen hauptsächlich in den Ausbau der qualitativen und quantitativen Kapazitäten, vor allem in Automatisierung und Digitalisierung. Für 2022 plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von 8,6 Millionen Euro. Aktuell größtes Projekt ist der Neubau am Stammsitz in Waldkirch.

Standort Schopfheim

In der Markgrafenstadt werden die Haftetiketten produziert. Eine gründliche Analyse des Haftetikettengeschäfts habe das Unternehmen zu einer Neuaufstellung des Haftetikettengeschäfts veranlasst. Vertriebs- und Produktionsstrukturen seien noch stärker auf den Schwerpunkt Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Dazu sei die „Business Unit Labels“ in Schopfheim neu eingerichtet worden. Damit seien einige organisatorische Veränderungen verbunden gewesen, aber kein Stellenabbau, wie Faller betont.

Faller Packaging ist seit mehr als 30 Jahren auf maßgeschneiderte Komplettlösungen für pharmazeutische Sekundärpackmittel spezialisiert.

Das Unternehmen entwickelt und produziert Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukte aus einer Hand – sowohl Standardprodukte als auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch. Digitalisierte und optimal abgestimmte Prozesse sorgen dabei für maximale Effizienz, eine nachhaltige Produktion und zuverlässig schnelle Lieferzeiten.

Darüber hinaus bietet Faller individuelle Logistikdienstleistungen und Supply-Chain-Konzepte. Das macht das Unternehmen zum kompetenten Partner rund um die Beschaffung von Verpackungen für Pharma- und Healthcare-Produkte.

Neben seinem Hauptsitz in Waldkirch verfügt Faller ­Packaging über weitere Standorte in Schopfheim und Binzen sowie in Dänemark, Polen und Ungarn. Insgesamt beschäftigt die August Faller GmbH & Co. KG mehr als 1300 Mitarbeiter, davon 900 in Deutschland.

Am Standort Schopfheim waren 2021 112 Mitarbeitende beschäftigt, 2020 waren es 120 und 2019 123. Das Unternehmen betont, auch im zweiten Corona-Jahr keine Kurzarbeit oder betriebsbedingte Entlassungen vorgenommen zu haben.