Schopfheim Die „Live Night“ ist zurück

Bei Glögglers Restaurant am Viehmarkt drückt die „Fashion Project The Band“ mit Rock, Pop und Oldies auf die Tube, das Restaurant „Kranz“ hat die Steffi Lais Band (Soul, Pop und Discoklassiker) unter Vertrag genommen, „The Soul Refigertos“ unterhalten die Gäste im „Adler“ als Party-Coverband mit Soul und Funk, vor Tesnaz Café Bar und der Neuen Krone geht die Band „Diet Dope“ mit Rock und Pop an den Start, neben dem „Michel“ bekommen die Gäste der „Sonne“ von „Son Como Son“ Latin-Takte auf die Ohren und in die Beine und das „Kleine Ecke“ kündigt stimmungsvolle Tanzmusik aus dem Repertoire der Band „Splash“ an.

Tickets und Gewinnspiel

Für das außergewöhnliche „Fitness-Programm“ in der Markgrafenstadt sind im Vorverkauf 12 und an der Abendkasse 16 Euro zu berappen. Die damit erworbenen Live-Night-Tickets können in fünf Gastronomie-Betrieben abgestempelt und am Ende des Besuchs an einem der Veranstaltungsorte abgegeben werden, um neben dem Spaß auch noch aufs Gewinnspiel-Glück hoffen zu dürfen. Verlost werden nämlich sieben Gastro-Überraschungen für zwei Personen. In deren Genuss freilich kommen nur diejenigen Gourmet- und Tanzfreunde, die ihre Karten vollständig ausgefüllt zurückgegeben haben – und die das Glück bei der später stattfindenden Verlosung nicht um Stich lässt.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf im Gasthaus „Adler“ (Hauptstraße 100), im Restaurant „Glöggler“ (Austraße 5), im Restaurant „Kranz“ (Hauptstraße 71), im Gasthaus Sonne (Wallstraße 1), in „Tesnaz Café Bar“ (Marktplatz“), in der „Neuen Krone“ (Hauptstraße 39) und im „Kleinen Eck“ (Feldbergstraße 9) zu bekommen. Nicht dabei in diesem Jahr sind die „Stadtmühle“ und – wegen der Baustelle vor dem Lokal – der „Goldene Löwe“.