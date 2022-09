Schopfheim Die meisten Nachwuchs-Teams im ganzen Bezirk

Daher wird es neben dem regulärem Jugend- und Anfängertraining auch wieder ein Kadertraining für besonders motivierte Spieler geben, für das Nils Ruf die Leitung übernimmt.

Die Jungen der Altersklasse U 19 treten wieder in der Bezirksliga (obere Bezirksspielklasse) an. Dort herrscht eine sehr starke Konkurrenz. Das Team wird wertvolle Wettkampferfahrung gegen hochklassige Spieler sammeln, verbunden mit der Hoffnung auf kleine und große Erfolge. Die Jungen U 15 treten mit drei Teams an, teilweise auch unterstützt von den Mädchen. Gleich zwei Teams spielen in der Bezirksliga, der oberen Bezirksspielklasse. Die Schüler 1 sind recht erfahrene Spieler, die in der vorderen Tabellenhälfte mitmischen könnten, heißt es. Die Schüler 2 sind überwiegend aufstrebende, neue Talente. Als „alter Hase“ ist Spitzenspielerin Carla Dombrowski dabei, sie ist aktuelle Vereinsmeisterin im U 15-Bereich (männlich / weiblich gemischt). Die Schüler 3 starten in der Bezirksklasse (untere Bezirksspielklasse), wo sie im Mittelfeld mitspielen könnten.