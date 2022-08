Schopfheim Die Mundart zum Klingen und Leuchten gebracht

Markus Manfred Jung, geboren am 5. Oktober 1954 in Zell im Wiesental, Sohn des alemannischen Mundartdichters Gerhard Jung und dessen Frau Klara, geborene Wuchner, wuchs in Lörrach auf. Er lebt mit seiner Frau, der Malerin Bettina Bohn, in Hohenegg (Kleines Wiesental). Jung studierte Germanistik, Skandinavistik, Philosophie und Sport in Freiburg im Breisgau sowie in Oslo (Norwegen). Bis 2018 war er Gymnasiallehrer, auch am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim.