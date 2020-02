Schopfheim „Die peitschen die Firmen an“

Im Gespräch mit dem Bauherrn habe man sich darauf geeinigt, so Bernd Benz, einen neutralen Sachverständigen einzuschalten. Der Gutachter, der der Handwerkskammer angehöre, werde die Elektrotechnik überprüfen.

Auf Nachfrage von Thomas Gsell sagte Benz, dass es keinen Vertrag gebe, in dem das Datum der Fertigstellung schriftlich fixiert sei. Mündlich habe es geheißen, dass die Tiefgarage zum Weihnachtsgeschäft 2019 öffnen solle. Bei jedem Bauwerk gebe es Mängel, die jedoch meist geringfügiger Art seien, so Benz. Bei der Uehlin-Tiefgarage seien die Mängel

Gravierende Mängel

hingegen so gravierend, dass davon eine Gefahr ausgehe; mit der Abnahme würde die Haftung auf die Stadt übergehen. Die Stadt werde nur ein mängelfreies Gewerk übernehmen, erst dann werde auch bezahlt.

Seitens der Stadtverwaltung sind die Probleme auch darin begründet, dass drei verschiedene Elektrofirmen in der Tiefgarage gearbeitet hätten, jetzt sei wieder eine neue Firma vor Ort. Wenn es nach der Stadt gegangen wäre, hätte nur eine Firma dort gearbeitet. Benz bekräftigte, dass der Bauherr jetzt „mit Nachdruck“ daran sei, die Mängel zu beheben, so dass das Parkhaus abgenommen werden könne. „Die peitschen die Firmen an, dass sie fertig werden.“

Da der Fertigstellungstermin nicht schriftlich vereinbart worden sei, könne kein Ausfall von Mieteinnahmen geltend gemacht werden, so die Verwaltung, die das aber nochmal prüfen will, jedoch versicherte, dass der Bauherr selbst daran interessiert sei, dass alles so schnell wie möglich über die Bühne gehe; es gehe immerhin um eine noch ausstehende sechsstellige Summe, und die Schlussrate solle ja soll schnell wie möglich gezahlt werden.

„Wir sind uns alle einig, dass wir nicht zufrieden sind“, resümierte Kai Horschig (Freie Wähler). Dies sollte man dem Bauherrn schriftlich mitteilen und gleichzeitig eine Frist für die Fertigstellung setzen, forderte er. Im übrigen seien auch mündliche Absprachen im Handwerk bindend. Es handele sich nun mal um einen Mietausfall für die Stadt, den man in Rechnung stellen könnte. Es gebe indes nichts Schlimmeres als Wassereintritt. Erwägt werden könne auch eine Verlängerung der Gewährleistungspflicht.

Bürgermeister Harscher räumte ein, dass die ganze Sache nicht vergnügungssteuerpflichtig sei, machte aber entschieden klar, dass der Bauherr derzeit „mit Nachdruck“ daran sei, die Mängel zu beheben. Bauverwaltungsleiter Bernd Benz gehe „mit harten Bandagen“ an die Sache heran. Bei den Gesprächen mit dem Bauherrn seien „harte Worte“ gefallen, damit die Mängelbeseitigung in die Gänge komme. „Wir erwarten vom Bauherrn eine schnellstmögliche Öffnung“, unterstrich Bernd Benz, der erklärte, schon eine Hängematte in der Tiefgarage anbringen zu können. „Ich bin jeden Tag da unten.“

Jürgen Fremd (Grüne) monierte, dass der Carport, der im September hätte fertig sein sollen, immer noch nicht befahrbar sei. Man erhalte vom Bauherrn keine Antwort. Bernd Benz machte deutlich, dass die Verwirklichung des Großprojekts nicht ohne die Einwilligung der Angrenzer möglich gewesen wäre. Das habe die Stadt dem Bauherrn auch vermittelt. Dieser habe eine Bringschuld.