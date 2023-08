Schopfheim Die sieben Gewinner sind nun ausgelost

Die Musik suchen die Wirte selbst aus. So gibt es alles: Von Rock bis zu Disco Fox. Stressig sei der Aufbau, vor allem wenn am Samstag morgen Markt ist. Aber der Bauhof von der Stadt schaffe gut mit. Mittlerweile sei es auch so, dass die Besucher in der Regel die Karten kaufen. Manche haben dann einfach das Ticket in der Hosentasche und tragen es nicht sichtbar um den Hals, erzählt Reda. Das Kontrollieren sei dann zuweilen doch etwas unangenehmer.

Die Live- Night- Gewinner

Nach dem Gespräch wechseln die drei Gastwirte den Tisch. Hinten in einer Ecke liegen unzählige abgestempelten Eintrittsbilletts auf einem Haufen. Zwei Jungs helfen beim ziehen der Lose mit. Folgende Gewinner ermitteln sie:

Einen Essensgutschein von dem Gasthaus Sonne für zwei Personen erhält Verena Oklmann aus Weingarten. Von dem Gasthaus „Neue Krone“ gibt es einen Essensgutschein für zwei Personen für Vanessa Ohlekopf aus Weil am Rhein.

Andreas Keser aus Wehr gewinnt vom Restaurant „Kranz“ einen Essensgutschein in Höhe von 60 Euro. Einen Essensgutschein für 40 Euro vom „In’s kleine Eck“ gewinnt Birgit Haller aus Schopfheim. Aus Häg-Ehrsberg ist Andrea Köpfer die glückliche Gewinnerin. Sie erhält einen Gutschein über 50 Euro vom Restaurant „Glöggler“ Für Elke Müller aus Schopfheim gibt es eine Übernachtung mit Frühstück im Gasthaus „Adler“ und im Café Tesnaz kann Marina Puseljic aus Schopfheim zu zweit gemütlich frühstücken.

Das Datum für die nächste Live Night steht auch schon fest: Am 3. August 2024 findet das kulinarische-musikalische Highlight wider statt.