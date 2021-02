Schopfheim „Die Stadt braucht schleunigst ein Konzept“

„So kann das nicht bleiben“, meinte Martin Gebhardt und mahnte „ein Wasser-/Abwasserkonzept“ an, das die Stadtverwaltung schon deshalb schleunigst erstellen müsse, weil der Neubau diverser Gebäude im Bebauungsgebiet „Enningen II“ bereits beschlossene Sache sei.

Auch Ino Hodapp wollte da nicht klein bei geben. Schließlich häufen sich Reklamationen der Hausbesitzer in höher gelegenen Wohngebieten über nachlassenden Wasserdruck auch „in ganz normalen Zeiten“. In den unteren Bebauungsgebieten sei der Druck zu groß, in den Höhelagen zu gering, klagte der Ortsvorsteher, dem Stadtplaner Peter Egi beipflichtete. „Die Stadt kennt das Problem, das allerdings kein typisches Wiechser Problem ist. Auch in Raitbach, Gersbach oder Kürnberg versucht man, die Probleme in den Griff zu bekommen.“

In Wiechs wie andernorts könne man sicher sein, dass die Verantwortlichen am Ball bleiben, versprach Stadtplaner Peter Egi und betonte bei der Ortschaftsratssitzung in Wiechs, dass mit dem neuen Feuerwehrkommandanten und dem ebenfalls neuen Wassermeister zwei sehr kompetente Mitarbeiter der Stadt auf eine Lösung drängen.