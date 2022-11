Schopfheim „Die Stadt fit für die Zukunft machen“

„Ich will Schopfheim fit für die Zukunft machen, gemeinsam mit Ihnen“, erklärte Schmitz. Er wolle die künftigen Herausforderungen aus „entscheidender Gestaltungsposition“ heraus lösen. Er identifiziere sich stark mit Schopfheim, sei hier positiv aufgenommen worden.

Aufgaben gibt es in der Stadt reichlich. Dazu gehören laut Schmitz die globalen Herausforderungen wie Klimawandel (Reduktion von Treibhausgasen, Ausbau der erneuerbaren Energien) und Klimaanpassung (extremes Risikomanagement und Reduzierung von Hitzestress). „2050 / 2060 werden wir in einer veränderten Welt leben.“

Auch der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Digitalisierung und rasante Veränderungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt mit der Pandemie und Inflation als Katalysatoren seien Problematiken, mit denen es die Stadt zu tun habe.

Zu den lokalen Herausforderungen gehöre das Spannungsfeld zwischen urbanem und ländlichem Raum, in dem sich die Stadt befinde – Schopfheim sei eine heterogene Gemeinde mit verdichteter Kernstadt in der Talsohle und den in die Landschaft eingebetteten Ortsteilen.

Zu seinen Visionen, Zielen und Schwerpunkten, so Schmitz, gehöre, die proaktive, integrierte Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, Wohn-, Gewerbe- und Grünraumentwicklung sowie Infrastruktur gemeinsam zu denken – im gesellschaftlichen Dialog. Es gelte, Stadträume als gesellschaftliche Begegnungsräume zu denken für alle Menschen, jung und alt. Die Förderung einer nachhaltigen, attraktiven Baukultur mit der Schaffung von Wohnraum für alle Einkommensschichten, eine kommunale Energie– und Wärmeplanung und eine auf die Mobilität der Zukunft ausgerichtete, funktionale Verkehrsinfrastruktur mit Stärkung von Radverkehr und ÖPNV seien ihm wichtig, machte der neue Beigeordnete deutlich.

„Alles durchdenken: vom Städtebau bis zur letzten Schraube“

Eine immer bedeutendere Rolle spielten eine ganzheitliche kommunale Wasserstrategie zur Abwehr von Starkregen- und Hochwassergefahren, eine Regenwasserretention und Grundwasseranreicherung, und es gelte, die Trocken- und Hitzegefahren im Blick zu haben sowie erneuerbare Energien auszubauen.

Darüber hinaus erwähnte Thomas Schmitz bei seiner Vorstellung die ökonomische und ökologische nachhaltige Weiterentwicklung des öffentlichen Gebäudebestands mit Berücksichtigung der „grauen Energien“ als relevantes Beurteilungskriterium, also die Einkalkulierung von Energie, die zur Herstellung und zum Transport von Materialien benötigt wird.

Er habe gelernt, Projekte vom groben Konzept bis ins kleinste Detail durchzudenken, sagte Schmitz – „vom Städtebau bis zur letzten Schraube“.

Er habe im übrigen Erfahrung in der Personalführung, sei teamorientiert und verfüge über umfangreiche Ortskenntnis.

Schopfheim hat wieder einen Beigeordneten. Und diesmal herrscht das Gefühl vor, dass alles stimmt. Und zwar von Anfang an: Thomas Schmitz hat eine herausragende Präsentation hingelegt, eine, die man nicht besser hätte abhalten können.

Sprachlich versiert, strukturiert und präzise hat Schmitz verstanden, die Ziele der Stadt für die Zukunft zu definieren. Er hat gezeigt, welchen Weg die Stadt in den nächsten Jahren beschreiten muss, und deutlich gemacht, dass er dies umzusetzen gedenke. So eine klare Positionierung mit Macherqualitäten – und gleichzeitig mit kooperativem Führungs- und Kommunikationsstil – hat man in jüngster Zeit im Rathaus schmerzlich vermisst.

Schmitz legt Zielstrebigkeit und profundes Wissen an den Tag – und überzeugte bei der Präsentation mit seiner sachlichen und zugleich empathischen Art.

Als Zimmerergeselle hat er den Meister gemacht, anschließend studiert und sich dann auf Stadtplanung spezialisiert – er hat seinen Job von der Pike auf gelernt, seine Ziele umgesetzt, Leistungswillen gezeigt. Die Stadt wird davon profitieren, weil dem Beigeordneten fachlich nur schwer in die Parade zu fahren ist.

Dass der neue Amtsinhaber bei seiner Präsentation auch über den baulich-technischen Tellerrand hinausblickte und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie den Zusammenhalt und das Thema Wohnraum für alle Einkommensschichten ansprach, zeugt von einer ganzheitlichen Sichtweise, die der Stadt bekommen wird.

Dass Schmitz bei allem Können, das er bereits beim „Isek“-Projekt eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, ein zufriedenes Team will, das in Freiräumen arbeitet, und würdigt, dass Mitarbeiter wertvoll und schwierig zu ersetzen sind, wird für ein gutes Gefühl der Anerkennung bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung sorgen.

Dass frischer Wind, neue Denkweisen, ins Rathaus einziehen, nimmt besonders die Jungen mit – kein Wunder. Dass Thomas Schmitz einstimmig gewählt wurde, also auch von den schon älteren Ratskollegen, ist indes ein starkes Votum – beste Voraussetzung also für einen wirksamen Neuanfang.

Thomas Schmitz, gebürtig aus Bad Kreuznach, ist 34 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Schmitz ist Zimmerermeister sowie Gebäude- und Energieberater, zudem studierte er Architektur mit Schwerpunkt Stadtquartiersplanung und war selbstständig als Architekt tätig. Seit Sommer 2021 arbeitet er als Stadtplaner im Schopfheimer Rathaus.

Der neue technische Beigeordnete wird am 28. November im Gemeinderat vereidigt und tritt am 1. Dezember seinen Dienst an. Er ist für acht Jahre gewählt.

Schopfheim (ma). Die Präsentation, mit der sich Thomas Schmitz um die Stelle des technischen Beigeordneten bewarb, kam im Gemeinderat bestens an.

Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) etwa freute sich auf „gut vorbereitete Unterlagen“ zu den Sitzungen. Heidi Malnati (CDU) begeisterte, dass Schmitz die finanzielle Lage der Stadt im Blick habe und lobte dessen „Menschlichkeit“. Peter Ulrich (SPD) freute sich auf einen kreativen Umgang mit erneuerbaren Energien, Jürgen Fremd (Grüne) darauf, dass „Isek“ ein großes Ziel bleibe, und Karl-Heinz-Markstahler fand es gut, dass Thomas Schmitz die Trocken- und Hitzegefahren als Thema aufgreifen will. Jeannot Weißenberger (CDU) pflichtete Thomas Schmitz bei, dass die Wasserversorgung in den neuerlichen Trockenzeiten ein wichtiges Thema ist.

„Verjüngung tut gut“

Von Ortsvorsteher Rudolf Wasmer (Eichen) gab es auch im Namen seiner Kollegen ein Kompliment für die Tour durch die Ortsteile, die der neue Beigeordnete im Rahmen des „Isek“-Projekts absolviert hatte.

Teresa Bühler (SPD) nannte es eine Bereicherung, dass sich die Verwaltungsspitze durch die Wahl des 34-jährigen Beigeordneten verjüngt, was ein Schmunzeln bei den durchweg älteren Mitarbeitenden hervorrief.

Bürgermeister Dirk Harscher würdigte die gute, offene Kommunikation, die mit dem Beigeordneten möglich sei.

„Eine Superwahl getroffen“

Direkt nach dessen Wahl gratulierte eine großer Schar von städtischen Mitarbeitern dem neuen Beigeordneten. Ernest Barnet (Grüne) äußerte die Hoffnung: „Wenn Sie 20 Prozent der Ziele umgesetzt kriegen, haben wir eine Superwahl getroffen.“