Schopfheim: Die Stadt sieht sich gut aufgestellt

Großartige Resonanz

Die Beteiligung sei wichtig gewesen. Dazu seien „Planbuden“ in den Ortsteilen angeboten worden und die Bürger hätten Ideen, Wünsche und Kritik an Wäscheleinen aufgehängt. Die Resonanz sei großartig gewesen, versicherte Schmitz. Am Ende seien mehr als 1000 Beteiligungskarten ausgefüllt worden.