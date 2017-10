Schopfheim Die Zauberharfe und die Liebe

Von Ursula König

Schopfheim-Fahrnau. Es gibt viele Arten, Geschichten zu erzählen und nicht immer braucht es dazu Worte. In manchen Kulturen wird die Weitergabe von Geschichten intensiver gepflegt.

Der aus dem Senegal stammende Musiker Moussa Cissokho stammt aus einer Familie mit dieser Tradition. Und es ist eine Musikerfamilie, in der die afrikanische Harfe Kora eine besondere Rolle spielt. Die Zauberharfe, wie sie auch genannt wird, war erstmals in der Agathenkirche in Fahrnau zu hören. In der Reihe „Akustik in Agathen“ war mit dem Trio „JMO“ und seinem Programm „Alngetaa“ eine Melange zu hören, die tief aus unterschiedlichen Kulturen schöpft und einen musikalischen Reichtum kreiert, der sich zu Geschichten formt, die rhythmisch kunstvoll aufgebaut sind. „Alngetaa“ ist auch die erste Veröffentlichung des Trios und bedeutet so viel wie „let’s move“ in einer Sprache, die auch im Senegal gesprochen wird.

So kündigte Bernhard Wehrle, der mit Anja Lohse die Reihe organisiert, am Freitag einen Abend mit „ungewöhnlichen Tönen“ an und Musiker, die mit dem Herzen spielen. Das Trio, zu dem der Schweizer Jazzmusiker Jan Galega Brönnimann und der aus Israel stammende Hangspieler Omri Hason gehören, stimmt mit ruhigen Klängen auf ein Konzert ein, das getragen ist von Poesie, kleinen musikalischen Reisen und einer Vielzahl an Rhythmusinstrumenten. „Drei Länder – eine Sprache“: Diese Aussage des Trios nimmt auf der Bühne eine Form an, die melodisch hoch entwickelt ist und traditionelle Kunst mit zeitgenössischer Musik aus Afrika, Europa und dem Orient wie mühelos zu verbinden scheint. Es ist die Aufhebung von Grenzen, kombiniert mit präziser Technik und fantasievollen Klanggebilden, die eintauchen lässt in erweiterte Horizonte.

Die Stücke sind meist Eigenkompositionen oder greifen traditionelle Themen auf. So ist das zweite Stück, „Viel Lärm um nichts“ dem Hang gewidmet. Hason erklärt, welche Instrumente auf der Bühne aus Kürbissen gemacht wurden. Die Auswahl ist erstaunlich, denn sie betrifft die kleinen Rhythmusinstrumente wie Kalebassen ebenso wie die Kora. Dass der Blues ursprünglich aus Afrika kommt, wissen Zuhörer in Fahrnau. Blues und Kürbis: Mit dieser Klangmischung werden in der Agathenkirche besondere Momente geschaffen.

Auch der Bassklarinettist Brönnimann versteht sich auf rhythmische Bereicherungen mit der Kalebasse, während die 21-saitige Harkenharfe in eine andere Tonart gestimmt wird. Dann werden neue Geschichten aufgegriffen wie das „Liebeslied für eine Schlange“ oder die Würdigung an die Mutter. Das Aufeinandertreffen dreier Kulturen wird zu einem Erlebnis, das innere Saiten anklingen lässt und den Geist öffnet für neue Klangsphären.