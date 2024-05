Hinter diesem anspielungsreichen und doppeldeutigen Titel steckt die Frage: Soll das ganze Museum weg und was passiert mit der Sammlung? An welche Museen im Lande wird dann der Schopfheimer „Kuchen“ verteilt? Darüber wollte Museumsleiter Baiker mit Besuchern diskutieren. Denn die Zukunft des Museums ist noch offen, im Herbst stehen Haushaltsberatungen im Gemeinderat an.

Konzepte sind nötig

„Im Moment haben wir keine Perspektiven für das Museum, weder positiv noch negativ, keine langfristige Vision der Stadt“, so Baiker beim Gespräch am Internationalen Museumstag. Die Ideen sind da, nötig sind neue Konzepte, aber die müssten erst finanziert werden. Dafür braucht es Personal. Das weiß auch Baikers Vorgängerin Ulla K. Schmid, die sich am Gespräch beteiligte. Um mehr Besucher zu erreichen, soll das Ziel ein „Museum für alle“ sein, so wie es kürzlich die Stuttgarter Landesstelle für Museen, die beratend im Haus war, vorgeschlagen hat. Die Fachleute empfahlen der Stadt, sich am Modell des Stadtpalais Stuttgart zu orientieren: ein kulturoffenes Haus, das sich an die Bevölkerung wendet und in dem Subkultur ebenso Platz hat wie ein Fußballverein oder verschiedene Ausstellungen.