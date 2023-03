Nach dem Besuch bei ihrer Bank wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr einer 87-jährigen Frau die Geldbörse in der Hauptstraße aus der Tasche gestohlen. Vermutlich wurde die Frau bereits in der Bank von der Täterin beobachtet, die als weiblich, auffallend klein, bekleidet mit schwarz-weißem Pullover sowie einer Strickjacke beschrieben wurde. Laut Polizei trug sie zudem eine Kappe. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen.