Motorsäge, Pferdesattel und Handwerkszeug sind am Dienstag zwischen 10 und 17 Uhr aus einem Schopf in der Gersbacher Lochmühle entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, hebelten Unbekannte das Schloss, mit dem der Schopf gesichert war, gewaltsam auf. Aus dem Inneren wurden unter anderem eine Motorsäge der Marke Stihl, ein Pferdesattel, mehrere Handwerkzeuge und Akkus entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Lochmühle gemacht haben, sich zu melden.