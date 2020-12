Schopfheim „Diesen Hochzeitstag vergisst man nicht“

Die jungen Eheleute lebten zuerst in Wiechs, dann einige Jahre in Lörrach, weil Peter Schwellenbach in der Schweiz vorübergehend eine Arbeitsstelle hatte. 1967 bis 1969 baute man dann in Wiechs im damals neuen Baugebiet im Birkenweg mit viel Eigenleistung ein Haus, in dem die Schwellenbachs immer noch daheim sind. Arbeit fand der zwischenzeitlich zum Werkmeister ausgebildete Peter Schwellenbach zuerst bei der Hanf-Union, und dann bis zum Eintritt in den Ruhestand im Dreistern-Werk. Die Eheleute Schwellenbach haben drei Kinder, sechs Enkel und sechs Urenkel und freuen sich dieser Tage aufs siebte Urenkelkind.

Gemeinsame Hobbys und trotzdem dem anderen Freiheit lassen, zuhören können und wollen, das nennen die beiden Ehejubilare als Rezept für eine lange, glückliche Ehe. Gemeinsame Hobbys sind Spaziergänge, teils rund um Wiechs auf dem Dinkelberg, gerne auch gegenüber am Ente­gast-Hang in Schopfheim. Die Ehefrau pflegt dazu mit Leidenschaft die Nutz- und Zierpflanzen im Hausgarten, kocht gerne, vorzugsweise mit dem, was im Garten angebaut wird, und Peter Schwellenbach werkelt im Keller des Eigenheims.

Dort befindet sich eine umfängliche Werkstatt, wo der leidenschaftliche Motorrad- Gespannfahrer, der mit der Ehefrau im Seitenwagen nach wie vor Ausfahrten unternimmt, die Motorräder auch wartet. „Als BMW-Motorrad-Oldtimer-Spezialist habe ich mir einen Namen gemacht“, erzählt Peter Schwellenbach mit Stolz. Und so sind in der Wiechser Oldtimer-Werkstatt neben den eigenen Fahrzeugen immer auch solche von Oldie-Fans, die bei Schwellenbach ihre guten Stücke in besten, pflegenden und reparierenden Händen wissen. Auch einen Opel-Pkw aus den 50er Jahren nennt der schaffige und sehr rüstige Ehemann sein eigen.

Restaurierte Wanduhren und Möbelstücke in der Wohnung zeugen vom breit gefächerten handwerklichen Talent Peter Schwellenbachs.

Die Eheleute hätten heute, Donnerstag, ihre diamantene Hochzeit gerne so wie einst gefeiert - im Kreis der großen Familie. Corona macht das unmöglich - man werde das Familienfest aber nachholen, sobald dies möglich ist.