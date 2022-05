Schopfheim Digital-Offensive im „Gemischtwarenladen“

Alleine dieser Prozess dauere etwa drei Jahre, erklärt Julia Scribano und ist sich mit Blick auch auf alle anderen Aufgaben sicher: „Die Arbeit geht mir so schnell nicht aus“.

Aber das wusste sie von Anfang an. Denn schon während ihres Public-Management-Studiums an der Verwaltungsfachhochschule in Kehl absolvierte sie zwei Praktika in der Stadtverwaltung, unter anderem in der Finanzverwaltung. Da gefiel es ihr so gut, dass sie sich nach zwei beruflichen Zwischenstationen bei der Stadt Lörrach (Wirtschaftsförderung) und im Landratsamt, wo sie unter anderem für die operative und strategische Organisation zuständig war, schließlich dazu entschloss, in die Verwaltung ihrer Heimatstadt zu wechseln.