Schopfheim: Dikome-Verein zieht positive Bilanz

Projektreise wegen Konflikt nicht möglich

Die Situation in Kamerun ist immer noch geprägt vom Konflikt im anglophonen Landesteil. Eine Projektreise nach Dikome sei nicht möglich, bedauert der Verein in einer Mitteilung. „Trotzdem laufen die Projekte mit nur wenigen Einschränkungen weiter.“ In den nächsten Wochen werde auch wieder ein Container mit Kaffee Douala in Richtung Schopfheim verlassen.

Die Business-School zur Ausbildung von Solartechniker musste wegen fehlender Anschlussfinanzierung eingestellt werden, bedauert der Verein – und verweist zugleich auf die Früchte des Projekts: Über 70 Mädchen und Jungen wurden ausgebildet und wenden ihre erworbenen Kenntnisse in Kamerun und sogar in Dubai an.