Schopfheim Dilldapp-Orden für Dirigent Jörg Wendland

Die Guggemusik D’Namelose spielte zünftig, Oberzunftmeister Frank Pfeiffer schmetterte ein dreifaches „Schopfe Aruba“ in die Runde der vielen Hästräger nebst entmachtetem Bürgermeister und dessen Ehefrau und Langenauer Fasnachtsprinzessin Sofie. Das alles machte im voll besetzten Narrenkeller am Donnerstag frühmorgens deutlich, dass es wieder ganz normal „degege goht“ in der Schopfheimer Narretei. Die Kür des Dilldapp-Ordenträgers stand an am Morgen des „schmutzige Dunschdig“. Jörg Wendland ist der höchstdekorierte Schopfheimer Narr 2023.