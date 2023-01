Schopfheim Dorf-Rathaus wird verkauft

Die Mehrheit der Gemeinderäte indes folgte der prinzipiell vor Jahren beschlossenen Linie: Dass die Stadt sich im Zuge ihrer Sparbemühungen von etlichen öffentlichen Gebäude trennt – schließlich, so das Argument, ist Immobilienbesitz durch Unterhalts- und Sanierungskosten ein Kostenfaktor, der keineswegs immer im Verhältnis zum öffentlichen Nutzen steht. Unter diesem Gesichtspunkt will sich die Stadt beispielsweise auch von den Rathäusern in Wiechs und Eichen und von der Hebelschule im Ortskern trennen.