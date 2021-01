Schopfheim Dreiste Diebe stehlen Katalysator

Die 27-jährige Besitzerin hatte beim Fahren laute Geräusche bemerkt und brachte ihren Opel Corsa daher in in eine Kfz-Werkstatt, so der Polizeibericht. Dort wurde ihr eröffnet, dass ihr Katalysator fehlte. Dieser war fachmännisch abgetrennt worden.

Der Diebstahl des Katalysators muss laut Polizeibericht auf dem P&R-Parkplatz neben einem Discounter an den Bahngleisen in der Bismarckstraße stattgefunden haben. Dort war das Auto zuletzt am Montag zwischen 11.40 und 19.20 Uhr geparkt. Der Katalysator hat einen Wert von rund 900 Euro.