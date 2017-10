Schopfheim Duo-Abend

Schopfheim-Fahrnau. Als viertes Konzert der Saison 2017 präsentiert die Kammermusik-Reihe „Klassik im Krafft-Areal“ am Samstag, 14. Oktober, um 19 Uhr einen Duo-Abend mit Gwendolyn Masin (Violine) und Simon Bucher (Klavier). Auf dem Programm stehen Werke von Debussy, Strawinsky, de Falla, Fauré, Messiaen, Szymanowski und Ravel.

Die Geigerin Gwendolyn Masin gab bereits im Alter von fünf Jahren ihr Debüt an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest. Ihre Studien schloss die Künstlerin mit Auszeichnung ab. Seit 2013 ist sie Professorin für Violine an der Musikhochschule Genf. In Kürze wird Gwendolyn Masin zusammen mit ihrem Duo-Partner Simon Bucher ihr neues Album „Flame“ präsentieren, das die in Fahrnau zur Aufführung kommenden Werke enthält.

Der Pianist Simon Bucher – Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter – ist gern gesehener Gast an internationalen Musik-Festivals. Nach Studien an der Hochschule der Künste Bern bei Erika Radermacher und Tomasz Herbut vervollständigte er seine Ausbildung bei Irwin Gage an der HMT Zürich. Der mehrfache Preisträger ist Lied-Partner von Rachel Harnisch, Sibylla Rubens, Maya Boog, Robin Adams und Daniel Johannsen.

Weitere Informationen unter www.klassik-im-krafft-areal.de