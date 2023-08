Schopfheim Ehepaar Auerbacher gelingt die Flucht

Übernahme des Geschäfts

In Kippenheim wird Wilhelm Auerbacher am 28. Juni 1897 geboren. Am 25. April 1906 ziehen seine Eltern mit den vier Kindern nach Schopfheim. Am 30. August 1938 heiratet Wilhelm Auerbacher in Ihringen am Kaiserstuhl Melitta Bloch, diese ist neun Jahre jünger als ihr Mann und am 8. Juli 1906 in Ihringen geboren.

Im Zuge des Pogroms 1938 wird Wilhelm Auerbacher von der Gestapo in „Schutzhaft“ genommen und ins Konzentrationslager nach Dachau verbracht, er kommt jedoch frei. Dem Ehepaar gelingt die Ausreise in die USA im Mai 1940, in St. Louis in Missouri lassen sie sich nieder.