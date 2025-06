Schopfheim-Eichen: Fit für die Sommersaison

Auf das Engagement aus der Bevölkerung setzte der Ort bei der Frischekur für die Beschilderung der zahlreichen Wege rund ums Dorf: Vor Jahrzehnten waren diese nach den Gewannen benannt und mit hölzernen Schildern markiert worden, so Wasmer. Ein großer Teil sei inzwischen arg verwittert und soll nun nach und nach erneuert werden. In einem ersten Schritt steht eine Bestandsaufnahme an, später dann sollen die Schilder durch handwerklich versierte Bürger neu gearbeitet und ersetzt werden.

Vergleichsweise bescheiden gibt sich das Dorf bei der Anmeldung der Haushaltswünsche für den Doppelhaushalt 2025/26 in Richtung Stadt: Neu auf der Agenda ist einzig der Wanderparkplatz am Ortsausgang in Richtung Hasel, nördlich der B 518. Diese sei in schlechtem Zustand, und sollte nach Möglichkeit wieder in Form gebracht werden, so Wasmer. Beinahe schon gewohnheitsmäßig steht außerdem die großformatige Sanierung und Erweiterung der Hülschematthalle auf dem Wunschzettel – deren Planung freilich längst in trockenen Tüchern ist. Erste Bauaktivitäten sollen beziehungsweise müssen mit Blick auf die gewährten Zuschüsse noch in diesem Jahr starten.