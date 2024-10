Schopfheim-Eichen: Freundschaftssingen mit vier Chören voller Entdeckungen

Viele Genres

Der Vorsitzende der Eichener, Christian Zimara, konnte das Vokal-Ensemble Lollipop-Chor des Gesangvereins Eichen sowie die Gesangvereine Fahrnau und Wiechs zum unbeschwerten Freundschaftssingen willkommen heißen. Die Notenmappen der Chöre führten die Freunde der stimmungsvollen Chormusik durch viele musikalische Genres. Das umfangreiche Abendprogramm der vier Chöre war jeweils in zwei Blocks zu jeweils drei Liedern eingeplant. In der herbstlich geschmückten Halle startete der Gastgeber das Programm. Unter Leitung von Dirigent Martin Angell sang zunächst der Gesamtchor das Intro „Spanish Ladies“, ein britisches Seefahrerlied. Musikalisch umrahmt wurde die Vorstellung der 25 Aktiven stimmungsvoll von Dirigent Angell auf dem Cello. Der Frauenchor aus Eichen präsentierte sich dann exklusiv mit dem anspruchsvollen Stück „Die Gefangene“ von Antonin Dvorák, anschließend hatte der Männerchor die Gelegenheit, sich mit dem Lied „Freude“ in ausgelassener Stimmung zu präsentieren. Der Lollipop-Chor, als „Gewächse“ des Gesangvereins Eichen, zeigte unter Leitung von Agnes Waibel-Zimmermann mit ihren bezaubernden Stimmen eine Extraklasse des Vogelgesangs. Die sieben Damen unternahmen eine „wilde Reise“ mit „A Mermaid Dream“ über den „Gesang der Engel“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy bis zur schwedischen Version des deutschen Volkslieds „Zum Tanze, da geht ein Mädel“.

Der Gesangverein Fahrnau mit seinen 21 Aktiven unter Leitung von Luisa Zickwolf zeigte sein breites Repertoire mit dem Lied „Seemann“ der Schlagersängerin Lolita aus den 1960er-Jahren und einer Version des Stückes „It’s raining men“ von den Weather Girls aus dem Jahr 1982. Nicht nur den Fahrnauer Aktiven war deutlich der Spaß und die Freude am Singen als Gemeinschaftserlebnis anzumerken. Pianist Michael Herrmann begleitete die Gesangvereine Fahrnau und Wiechs brillant am Piano. Die Wiechser Aktiven unter Leitung von Andres Hauri wurden zusätzlich beeindruckend begleitet von Klaus Schultheiß an der Gitarre und am Banjo.