Schopfheim/Eichen/Hasel: Frischekur für Brücke und Parkplatz

Beton, Treppe und Geländer werden erneuert

„Im Vorfeld der Fahrbahndeckenerneuerung an der B 518 werden an der Brücke Betoninstandsetzungen vorgenommen sowie eine sogenannte „Berme“, also ein Absatz in der Böschung unter der Brücke errichtet“, erläutert Dieter Bollinger als Leiter des zuständigen Straßenbaureferats in Bad Säckingen. Zusätzlich bekomme das Bauwerk Böschungstreppen, die die Arbeit der Bauwerksprüfer künftig erleichtern sollen. Zum Schluss wird auf der Brücke ein neues Geländer angebracht.

„Es besteht keine akute Gefahr“

„Es besteht keine akute Gefahr“, gibt Bollinger Entwarnung. Viel mehr habe die Brücke bei der letzten Bauwerksprüfung die Zustandsnote 2,3 bekommen – „das entspricht auf einer Skala von 1 bis 4 einem guten Zustand“.