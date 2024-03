Im Rathaus in Eichen ist am Freitagabend in heiterer Runde und bei einem Glas Sekt die „Bürgerliste Eichen“ für die Ortschaftsratswahl am 9. Juni aufgestellt worden. Für die sechs Plätze bewerben sich sieben Kandidaten. „Vor fünf Jahren gab es zwei Listen mit insgesamt 19 Kandidaten“, sagte Ortsvorsteher Rudolf Wasmer.