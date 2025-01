Der ergiebige Regen der vergangenen Tage und Wochen macht’s möglich: Der Eichener See wagt sich vorsichtig an die Oberfläche. Ob sich die aktuell noch sehr überschaubare Wasserfläche in der kommenden Zeit zum waschechten See auswächst, hängt davon ab, wie es mit den Niederschlägen in der kommenden Zeit weitergeht. Auch im vergangenen Jahr war der See um diese Zeit herum zu sehen; aus dem Untergrund aufgetaucht war er damals noch vor Weihnachten.