Schopfheim-Eichen: Wasmer wirbt um Verständnis

Kritik an Baustellen

Derzeit wird der gesamte Ort an das Breitbandnetz angeschlossen. Außerdem erfolgt eine Umstellung der Stromversorgung hin zur Erdverkabelung. Nicht zuletzt wird derzeit an der Verbindung zwischen Kernstadt und Eichen ein Gehweg gebaut. Alle diese baulichen Veränderungen sollen für eine bessere Lebensqualität sorgen. Daher zeigte sich Ortsvorsteher Rudolf Wasmer nicht ganz einverstanden mit einigen Bürgern, die sich heftig über die Baustellen beschwerten. „Sicher sorgen die Baustellen im Ort für Unannehmlichkeiten. Aber die Maßnahmen sind ein wichtiger Beitrag für die Zukunft“, appelliert der Ortsvorsteher an die Einsicht der Bürger. Als Beispiel nennt er im Gespräch mit unserer Zeitung das Telefonnetz, das sehr unzuverlässig sei. „Der Ortschaftsrat befürwortet diese Projekte und ist froh über Investitionen von Seiten der Stadt in Eichen.“ Während der Winterferien sollen die Baustellen im Übrigen ruhen; die Verkehrsbehinderungen sind in dieser Zeit aufgehoben.

Anschluss an Rufbus

Einen weiteren Beitrag in Richtung verbesserter Lebensqualität soll auch der On-Demand-Bus leisten. Der Ortschaftsrat wurde in dieser Sache von der Stadt mit den neuesten Infos versorgt, die Wasmer in der Sitzung an die Öffentlichkeit weitergab. In Eichen soll es sechs demnach virtuelle Haltepunkte geben, die alle barrierefrei zugänglich sind. Der Rufbus soll über das Festnetz erreichbar sein und ein Zustieg auch ohne Handy möglich sein, so dass gerade ältere Fahrgäste nicht von dem Angebot ausgeschlossen sind.