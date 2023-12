Wie es mit den Niederschlägen in der nächsten Zeit weitergeht, hat entscheidenden Einfluss darauf, wie weit der See sich dieses mal ausdehnt und wie lange er sich bis zum erneuten Verschwinden Zeit lässt – und ob er sich also womöglich wieder zur Natur-Eisbahn eignet wie Anfang 2021. Damals, vor knapp drei Jahren, zeigte sich das Naturphänomen über zwei Monate lang, von Februar bis Anfang April 2021 besonders prächtig – „so langanhaltend und so groß wie selten“, erinnert sich Dorfchronist Wolfgang Bühler. In diesem Jahr trat der See noch gar nicht in Erscheinung.