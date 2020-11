Schopfheim Eier und Essensreste in Briefkästen

Am Amtsgericht, am Rathaus sowie an der Geschäftsstelle der „Badischen Zeitung“ verstopften die Täter Briefkästen mit Eiern und halb verfaulten Essenresten, verschmierten Türen und Wände mit Senf und verunreinigten die Eingangsbereiche mit Abfällen und leeren Flaschen.

Bereits am vergangenen Donnerstag gab es ähnliche Ekel-Attacken sowohl am Rathaus als auch bei der Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Hauptstraße. Seinerzeit hatten Unbekannte in unseren Briefkasten Bananen und Tomaten gestopft.