Schopfheim Ein Bollerwagen gefüllt mit Lebensmitteln

Schopfheim. In Schopfheim wird die Erntedank-Tradition auch an die Kinder vermittelt. So beschäftigten sich jüngst auch die Kinder der Schopfheimer Kita „Oase“ mit dem Thema Erntedank. Auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben die Kinder der verschiedenen Gruppen ihre Dankbarkeit für all das Getreide, Gemüse und Obst, das Gott jedes Jahr wachsen und gedeihen lässt, heißt es seitens der Verantwortlichen. Durch gemeinsames Singen, Gespräche und diverse Kreativangebote wurde den Kindern diese Dankbarkeit und auch die Wichtigkeit des Teilens nähergebracht. In diesem Zusammenhang sei auch die Idee entstanden, Spenden für die Schopfheimer Tafel zu sammeln. In den Tagen vor Erntedank hatten also alle Familien die Möglichkeit, auf einem Tisch im Eingangsbereich der Kita verschiedene Lebensmittel abzugeben. Durch die rege Beteiligung vieler Familien sei eine stattliche Menge an Obst, Gemüse, Haferflocken, Nudeln und vielem mehr zusammengekommen, heißt es in einer Mitteilung.