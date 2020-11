Schopfheim Ein digitaler Adventskalender

Als traditioneller Begleiter während des Weihnachtseinkaufs gibt es dieses Jahr wieder das große Weihnachtsgewinnspiel „Einkaufen und Gewinnen“, kündigt der Gewerbeverein an. Eine Aktion, die sich großer Beliebtheit erfreue und aus dem Weihnachtseinkauf in Schopfheim nicht mehr wegzudenken sei, heißt es in der Mitteilung.

Die Aktion startet am Samstag, 28. November. Wie in den Jahren zuvor bekommen die Kunden bei einem Einkauf in teilnehmenden Geschäften einen Gewinncoupon und haben damit die Chance auf einen von 24 Gewinnen in Form von Gewerbeverein-Geschenkgutscheinen.