Schopfheim Ein eigenes Zentrum für Azubis

„Die Ausbildung gewinnt weiterhin an Bedeutung“, schreibt das Unternehmen dazu in einer Mitteilung: Die Firma will die Zahl der Ausbildungsplätze erhöhen, um mit einer starken Fachkräftebasis auch künftige Anforderungen stemmen zu können – dies auch vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren viele langjährige Mitarbeiter in ihren Ruhestand gehen. „Daher ist es schon jetzt notwendig, aktiv gegenzusteuern.“