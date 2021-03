Schopfheim Ein Faible für Fisch und Meeresfrüchte

Bis deutlich über das Ruhestandsalter hinaus war Treichler als Gestalter der „Festivals de Fruits de Mer“ unterwegs. Auch Hobbyköchen brachte er in mehr als vier Jahrzehnten in seinen Seminaren das Fischkochen und seine Philosophie von frischer, kreativer Küche näher. Treichler, viele Jahre in Atzenbach wohnhaft, schrieb Fachbücher und machte Videos für Koch-Auszubildende. Er punktete dabei nicht nur mit seinem Wissen rund um Meeresfrüchte, sondern auch mit bodenständigem Humor und seiner zurückhaltenden Art.

Mittlerweile ist es ruhiger um ihn geworden. Treichler lebt seit geraumer Zeit mehrheitlich in der Nähe von Sissach, hat aber einen Zweitwohnsitz in Schopfheim. Von hier aus unternahm er mit seiner Lebensgefährtin, bis Corona kam, regelmäßig Ausflüge in die von ihm geschätzte hiesige Gastronomie. Dass das schon nald wieder möglich sein wird, hofft Treichler inständig. „Vielleicht kann ich im Sommer in einer Gartenwirtschaft im Wiesental meinen Geburtstag feiern“, hofft der Jubilar.